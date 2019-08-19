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Espreso.tvОбщество19 августа христиане празднуют Преображение Господне - Яблочный Спас

19 августа христиане празднуют Преображение Господне - Яблочный Спас

19 августа - Преображение Господне, Яблочный Спас, Великий Спас, Спас

Об этом передает Еспресо.TV

Преображение - важное событие в земной жизни Иисуса Христа - произошло незадолго до Его страстей и описанное в Евангелиях как явление божественного величия и славы Спасителя перед тремя ближайшими учениками Петром, Иаковом и Иоанном во время молитвы на горе Фавор.

Преображения состояло не в изменении Божественной природы Христа, а в появлении Его Божества в природе человеческой.

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В этот день запрещено:

  • выполнять работу по дому
  • прогонять или убивать насекомых
  • ругаться, ссориться, сквернословить
  • вспоминать о ком-то плохо и желать плохого

В христианстве освящение плодов в день праздника Преображения приобрело особое символическое значение: в Преображении Христа показано то новое, преобразования и благодатное состояние, что человек и мир обретают с Воскресением Христа и которое осуществится в воскресении всех людей. И вся природа, которая пришла в расстройство с того момента, когда в мир через человека вошел грех, теперь вместе с человеком ожидает грядущего обновления.

Народ называет этот день еще и Яблочным Спасом, вкладывая в это понятие светское значение, связанное с праздником урожая. Это подтверждает обычай освящать в церкви дары природы: яблоки, сливы, груши, обжиночные венки, пчелиные соты и тому подобное.

 

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