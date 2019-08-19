15 новостроек Киева полностью незаконны. КГГА назвала, какие именно

19 августа, 2019, 20:25

Комиссия при КГГА признала полностью незаконными 15 объектов строительства с последующей отменой разрешений. В частности, инициировано шесть уголовных производств

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Полностью нелегальными признаны такие жилые комплексы: "38 жемчужина" на улице Жилянской, 68, "Патриотика на озерах" на Осокорках, "Марсель" на улице Нижнеюрковской, "Выставочный" на Героев Обороны, 8, "Академ-Квартал" на улице Приборной, 10 "Паркленд" на улице Практической, 2, Forest Avenue на улице Лесной, 78.

Также по семи объектам были отменены разрешительные документы до устранения недостатков. В частности, речь идет о строительстве многоэтажки в паре метров от школы в Платоновском переулке в Соломенском районе. Так же остановлено строительство ЖК "Подол Гранд Винтаж".

По четырем - "даны промежуточные предложения с целью снятия социальной напряженности". Среди таких - ЖК "Турбийон" в Протасовом яру, строительству которого оказывают сопротивление активистские группы и общество.

В целом комиссия проверки информации по объектам строительства рассмотрела 86 объектов.