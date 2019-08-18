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Espreso.tvОбществоВо время посещения Волыни глава Сената Польши стал на колено перед погибшим на Донбассе 20-летним украинском

Во время посещения Волыни глава Сената Польши стал на колено перед погибшим на Донбассе 20-летним украинском

Маршал Сената Польши стоит на колене перед украинским солдатом
В субботу, 17 августа 2019 года, в селе Волчицк Маневицкого района Волынской похоронили военнослужащего Вооруженных Сил Украины Александра Колбуна, погибшего с зоне проведения операции Объединенных Сил

Об этом у себя на Facebook рассказал бывший руководитель Маневицкой РГА Андрей Линдюк, передает Еспресо.TV.

По его словам, одним из тех, кто пришел почтить память Колбуна был маршал польского Сената Польша Станислав Корчевский.

"Очень приятно, когда одно из высших должностных лиц Республики Польша знает и осознает, что в Украине продолжается российско-украинская война и украинские военные защищают не только Независимую Украину, но и всю Европу!", - отметил Линдюк.

 

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