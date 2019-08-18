Вблизи Доломитного россияне и боевики открыли огонь из БМП

18 августа, 2019, 13:55

С начала текущих суток сегодня, 18 августа 2019 года, защитники Украины зафиксировали 4 вооруженные провокации со стороны российско-оккупационных войск

Об этом передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

"К 01.00 ночи противник вел обстрел из стрелкового оружия по нашим защитникам вблизи населенного пункта Пищевик. Оккупанты вели прицельный огонь по направлению села Верхнешироковское", - говорится в сообщении.

С 04.45 утра, в течение получаса, защитники Водяного также находились под вражеским огнем. От оккупированной Ужовки враг вел прицельные обстрелы наших позиций из ручных противотанковых гранатометов.

Также от Ужовки противник в течение получаса с 07.00 вел обстрел из стрелкового оружия по защитниках Лебединского.

В 07.36 оккупанты от поселка Доломитное начали плотный обстрел из вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по украинским защитникам Новолуганского.

"С целью сохранения жизни и здоровья наших воинов, защитники Украины применили в ответ пехотное вооружение, не нарушая Минские соглашения, в течение 10 минут подавили вражескую вооруженную активность", - отметили в Минобороны.

По имеющейся информации, с начала текущих суток потерь вследствие обстрелов со стороны российско-оккупационных войск потерь с украинской стороны нет.