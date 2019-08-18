В Запорожье владельцы авто с "еврономерами" провели автопробег против введения штрафов

18 августа, 2019, 17:23

В городе Запорожье в воскресенье, 18 августа 2019 года, состоялся автопробег владельцев машин с европейской регистрацией, которые проехались по центральному проспекту города до площади Героев Революции

Участники акции требовали отложить введение штрафных санкций за управление такими машинами, пока вопрос их растаможки не будет пересмотрен парламентом нового созыва, сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Радио Свобода.

По окончании автопробега активисты записали видеообращение с соответствующими требованиями к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

"Сегодня все владельцы авто на иностранной регистрации оказались в ситуации, когда за управление машинами предусмотрены штрафные санкции при первой остановке патрульной полицией - 8,5 тыс. грн, при повторной остановке - 17 тыс. грн плюс лишение прав, конфискация авто. Также по линии ГФС предусмотрены штрафы до 170 тыс. грн. Сегодня президент Зеленский озвучил, что новая Рада, которая приступит к выполнению своих обязанностей с 29-го (августа, - ред.), немедленно примет закон, отсрочит введение штрафных санкций еще на три месяца. Но это произойдет не раньше 30 числа, а вскоре начнут вступать в силу штрафы и водить авто уже будет нельзя", - заявил организатор акции, руководитель организации "АвтоЕвроСила Запорожье" Влад Погорелов.