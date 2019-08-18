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Espreso.tvОбществоВ случае вымогательства взятки при пересечении фронтовых КПВВ надо жаловаться на "горячую" линию, - штаб ООС

В случае вымогательства взятки при пересечении фронтовых КПВВ надо жаловаться на "горячую" линию, - штаб ООС

Пересечение линии соприкосновения с российско-террористическими силами является бесплатной процедурой, а предложение о взятке грозит уголовной ответственностью

Об этом напомнили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил, передает Еспресо.TV.

"Гражданским лицам, следующих через линию разграничения пограничники напоминают номер "горячей" линии (+380445276363), за которым следует звонить в случае вымогательства или намеков на необходимость предоставления средств военнослужащим", - говорится в сообщении.

Как отмечают в штабе, несмотря на антикоррупционные меры, до сих пор встречаются случаи предложений военнослужащим взяток за пропуск через КПВВ без осмотра авто или при отсутствии необходимых документов.

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