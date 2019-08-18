В школах введут новый предмет

18 августа, 2019, 18:39

С 1 сентября ученики 10-11 классов будут изучать курс "Финансовая грамотность"

Для этого уже разработана учебная программа и подготовлены пособия в виде учебника и рабочей тетради, сообщает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу Минобразования.

Эти материалы были созданы проектом USAID "Трансформация финансового сектора" в сотрудничестве с МОН и ДВНЗ "Университет банковского дела".

Учебник состоит из пяти разделов:

"Введение в личные финансы";

"Финансовая система и финансовые услуги";

"Сбережения и инвестиции";

"Заимствование и кредит";

"Как себя защитить".

Как отмечается, учебные материалы полностью учитывают изменения, которые произошли за последние пять лет на международных финансовых рынках и на финансовом рынке Украины.

"Они полностью учитывают изменения в финансовой сфере за последние 5 лет. Да, есть блоки об основных правах потребителей финансовых услуг, правилах безопасной работы с платежными карточками, криптовалюте, электронных деньгах, платежных интернет-инструментах и т.д.", - рассказали в Минобразования.

Учебник и тетрадь можно загрузить ЗДЕСЬ .