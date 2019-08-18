//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ школах введут новый предмет

В школах введут новый предмет

С 1 сентября ученики 10-11 классов будут изучать курс "Финансовая грамотность"

Для этого уже разработана учебная программа и подготовлены пособия в виде учебника и рабочей тетради, сообщает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу Минобразования.

Эти материалы были созданы проектом USAID "Трансформация финансового сектора" в сотрудничестве с МОН и ДВНЗ "Университет банковского дела".

Учебник состоит из пяти разделов:

  • "Введение в личные финансы";
  • "Финансовая система и финансовые услуги";
  • "Сбережения и инвестиции";
  • "Заимствование и кредит";
  • "Как себя защитить".

Как отмечается, учебные материалы полностью учитывают изменения, которые произошли за последние пять лет на международных финансовых рынках и на финансовом рынке Украины.

"Они полностью учитывают изменения в финансовой сфере за последние 5 лет. Да, есть блоки об основных правах потребителей финансовых услуг, правилах безопасной работы с платежными карточками, криптовалюте, электронных деньгах, платежных интернет-инструментах и т.д.", - рассказали в Минобразования.

Учебник и тетрадь можно загрузить ЗДЕСЬ .

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

18 августа, 2019 воскресенье

больше новостей

18 августа, 2019 воскресенье

17 августа, 2019 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать