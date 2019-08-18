В школах введут новый предмет
Для этого уже разработана учебная программа и подготовлены пособия в виде учебника и рабочей тетради, сообщает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу Минобразования.
Эти материалы были созданы проектом USAID "Трансформация финансового сектора" в сотрудничестве с МОН и ДВНЗ "Университет банковского дела".
Учебник состоит из пяти разделов:
- "Введение в личные финансы";
- "Финансовая система и финансовые услуги";
- "Сбережения и инвестиции";
- "Заимствование и кредит";
- "Как себя защитить".
Как отмечается, учебные материалы полностью учитывают изменения, которые произошли за последние пять лет на международных финансовых рынках и на финансовом рынке Украины.
"Они полностью учитывают изменения в финансовой сфере за последние 5 лет. Да, есть блоки об основных правах потребителей финансовых услуг, правилах безопасной работы с платежными карточками, криптовалюте, электронных деньгах, платежных интернет-инструментах и т.д.", - рассказали в Минобразования.
Учебник и тетрадь можно загрузить ЗДЕСЬ .
- Напомним, украинцы имеют низкий уровень финграмотности.
- В свою очередь, в киберполиции рассказали, как защитить сбережения на банковских счетах.
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