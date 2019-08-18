В Румынии психически больной устроил расправу в больнице

18 августа, 2019, 19:01

В Румынии один из пациентов психбольницы Сепока в уезде Бузэу убил четырех человек, еще девять получили травмы и находятся в реанимации

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на РБК-Украина.

Сообщается, что инцидент произошел в ночь на 18 августа 2019 года. По данным полиции, 38-летний пациент металлическим предметом убил четырех других пациентов, еще девять человек получили тяжелые травмы. На данный момент пострадавшие находятся в реанимации, нападавшего задержали при попытке бежать из больницы.

По словам главврача Виорика Михалашку, нападение "произошло очень быстро, менее чем за минуту".

"Его поместили в палату с нормальным контролем. Симптомы, которые он проявлял, не предвещали беды, которая произошла", - уточнил он.

По данным медиков, нападавший в припадке психоза по несколько раз ударил 13 других пациентов, от полученных травм скончались сразу трое. Еще одна женщина умерла после того, как упала в непродолжительную кому.