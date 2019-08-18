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Espreso.tvОбществоВ партии "Слуга народа" удивлены вмешательством Офиса президента в распределение финансирования на города и села

В партии "Слуга народа" удивлены вмешательством Офиса президента в распределение финансирования на города и села

Офис президента по закону не имеет никакого отношения к порядку распределения средств государственного бюджета местным общинам

Об этом на своей странице в Facebook написала новоизбранный народный депутат от "Слуги народа" за 96 избирательному округу, включающий в себя Полесский, Иванковский, Бородянский и Вышгородский районы Киевщины, Ольга Василевская-Смаглюк, передает Еспресо.TV.

"Странным кажется письмо из Офиса президента, который по закону, не имеет никакого отношения к порядку распределения средств государственного бюджета местным общинам", - отметила она.

При этом Василевская-Смаглюк привела копию подписанного Андреем Богданом и датированного 27 июля 2019 письма с ОП премьер-министру Владимиру Горойсману с просьбой приостановить выделение средств на ряд программ и проектов регионального развития, пока не начнет свою работу новое правительство.

Депутат отмечает, что следует различать подозрения в "откатах" и объективные потребности по финансированию "нужных вещей" ( "утепление школ, садов и больниц к зиме, реконструкция крыш и т.д.").

"Чтобы было честно, надеюсь, новый Кабмин не будет останавливать социально важные проекты, без которых, например, нельзя входить в зиму. А другие - стадионы, площади и лавочки - тщательно проверит", - подытожила Василевская-Смаглюк.

  • Перед этим городской голова Киева Виталий Кличко как глава Ассоциации городов Украины просил Гройсмана и Зеленского вмешаться в ситуацию относительно блокирования ОП направления из государственного бюджета местным бюджетам средств, определенных в распоряжениях Кабмином.
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