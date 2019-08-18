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Espreso.tvОбществоВ оппозиции рассказали, какие законопроекты будут предлагать первыми

В оппозиции рассказали, какие законопроекты будут предлагать первыми


фото: segodnya.ua
В первые недели работы новой Верховной Рады Украины парламентская фракция партии "Европейская Солидарность" будет предлагать евроинтеграционные проекты

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу партии.

Речь идет о:

  • законопроектах в области транспорта, которые предусмотрены соглашением об ассоциации с ЕС (в частности, о железнодорожном, водном, автомобильном транспорте и о перевозке опасных грузов) и повысят стандарты безопасности и качества продуктов и сервиса, будут способствовать эффективному потреблению ресурсов и уменьшению техногенного воздействия автомобильного транспорта, а также повысят конкурентоспособность украинских перевозчиков;
  • законопроекты о донорстве крови и ее компонентов и национальной системе крови, выполнение которых значительно повысит стандарты в области безопасности и качества донорской крови и ее компонентов, что даст больше шансов для спасения жизней и сохранения здоровья многих людей, а также удержания рынка крови под контролем государства.

Также "ЕС" предложит:

законопроект о таможенном транзите, который позволит применять единую таможенную декларацию и единственную гарантию для перемещения товаров (как следствие, произойдет существенное ускорение и удешевление движения товаров, от которого выиграют все участники: экспортеры, перевозчики и импортеры);

законопроект, который предусматривает создание в Украине уполномоченного экономического оператора, сертификат которого дает право предприятию получить от таможни разрешение на осуществление значительной части таможенных формальностей самостоятельно (сегодня АЭО действуют во всех странах ЕС, а также в США, Швейцарии, Норвегии, Японии, США, Китае и др.);

проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в отношении консолидации функций по государственному регулированию рынков финансовых услуг, что предполагает передачу функций надзора от Нацкомфинуслуг в Национальный банк Украины и НКЦБФР (этот законопроект унифицирует правила деятельности для банков и небанковских учреждений);

проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины по поводу обязательного страхования ответственности перевозчика за вред, причиненный жизни, здоровью пассажиров и третьих лиц";

проект закона об общеобязательном государственном социальном медицинском страховании в Украине.

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