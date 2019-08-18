В Новолуганском восстановили поврежденный обстрелами газопровод

18 августа, 2019, 12:49

В районе населенного пункта Новолуганское в Донецкой области восстановили поврежденный в результате обстрела со стороны российско-террористических сил участок газопровода

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на страницу операции Объединенных сил в Facebook.

Как сообщается, при содействии украинской стороны Общего центра по контролю и координации и Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в районе населенного пункта Новолуганское были проведены аварийно-восстановительные работы на участке газопровода, которая была повреждена в результате обстрела российско-оккупационных сил.

"Представители украинской стороны СЦКК и в дальнейшем будут продолжать способствовать безопасному выполнению ремонтных работ, направленных на восстановление поврежденной гражданской инфраструктуры Донбасса", - отметили украинские военные.