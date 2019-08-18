В Казахстане произошло землетрясение магнитудой 5,4
18 августа, 2019, 10:02
В 145 км к северо-востоку от казахского города Алматы произошло землетрясение магнитудой 5,4
Об этом сообщает Комитет по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана, передает Еспресо.TV.
"Энергетический класс землетрясения (в Казахстане - ред.) составляет 12.8. Магнитуда - 5.4. Глубина залегания очага составляет 5 километров", - говорится в сообщении.
По данным комитета, землетрясение произошло 18 августа в 5:07 по местному времени с эпицентром в 145 км к северо-востоку от Алматы.
Подземные толчки силой 5 баллов ощутили жители Жаркента, в Талдыкоргане и поселке Сати - 2-3 балла.
По состоянию на 7:00 утра сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.
Читайте также
-
-
-
26 июля, 2019 Пять неожиданностей после выборов Рады 9.0
-
-
Читайте также
-
-
26 июля, 2019 Пять неожиданностей после выборов Рады 9.0
-