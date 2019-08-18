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Espreso.tvМирВ Казахстане произошло землетрясение магнитудой 5,4

В Казахстане произошло землетрясение магнитудой 5,4

В 145 км к северо-востоку от казахского города Алматы произошло землетрясение магнитудой 5,4

Об этом сообщает Комитет по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана, передает Еспресо.TV.

"Энергетический класс землетрясения (в Казахстане - ред.) составляет 12.8. Магнитуда - 5.4. Глубина залегания очага составляет 5 километров", - говорится в сообщении.

По данным комитета, землетрясение произошло 18 августа в 5:07 по местному времени с эпицентром в 145 км к северо-востоку от Алматы.

Подземные толчки силой 5 баллов ощутили жители Жаркента, в Талдыкоргане и поселке Сати - 2-3 балла.

По состоянию на 7:00 утра сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.

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