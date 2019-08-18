В Кабуле террорист взорвал себя на свадьбе шиитов: более 60 смертей сразу

18 августа, 2019, 11:12

Вечером субботы, 17 августа 2019 года, террорист-смертник совершил нападение на одну из свадебных церемоний в Кабуле

Жертвами нападения по состоянию на утро воскресенья стали 63 человека, еще 182 человека получили разнообразных ранений, среди пострадавших - дети и женщины, передает Еспресо.TV со ссылкой на DW.

Нынешнее террористическое нападение, совершенное в западной части Кабула, стало самым кровавым за последние месяцы. Теракт был совершен именно тогда, когда переговоры между США и радикальным исламским движением "Талибан" о заключении перемирия вышли на финальный этап. В то же время талибы опровергли свою причастность к нынешней атаке.

Нападение было совершено в районе, где проживают мусульмане-шииты. В Афганистане шииты являются религиозным меньшинством, они нередко становятся жертвами нападений суннитов. Особенно теракты против шиитов участились за последние несколько лет, когда в стране активизировалось международное террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ).

"Исламисты часто выбирают целями своих терактов шиитскии мечети или их группы во время различных праздников. Нередко теракты совершают именно во время свадьбы, потому что в Афганистане свадьбы - пышный праздник, на который нередко приглашают сотни гостей", - отмечается в сообщении.