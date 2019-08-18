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Espreso.tvОбществоСтало известно, где поселили эвакуированных из сгоревшего в Одессе отеля

Стало известно, где поселили эвакуированных из сгоревшего в Одессе отеля

Людей, эвакуированных из гостиницы "Токио Стар", которая сгорела в Одессе в ночь с 16 на 17 августа 2019 года, разместили в помещениях лицея "Олимпиец"

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу горсовета Одессы.

Как отмечается в сообщении, 17 августа во время внеочередного заседания исполкома Одесского городского совета принято решение о временном размещении пострадавших в результате пожара в гостинице "Токио Стар" в помещениях Одесского лицея "Олимпиец" (Дача Ковалевского, 85, бывший интернат № 5).

"Мы имеем все условия для предоставления удобств людям, пострадавшим в результате пожара. На данный момент один из этажей здания подготовлен для временного размещения пострадавших в результате пожара. Люди обеспечены всем необходимым. Организовано трехразовое питание", - отметила директор департамента образования и науки Елена Буйневич.

Как сообщается, одесский лицей "Олимпиец" рассчитан на круглосуточное размещение более 100 воспитанников.

Во время летних каникул дети находятся на оздоровлении за пределами учебного заведения.

Здание обеспечено горячей и холодной водой, есть санитарно-гигиенические средства и предметы быта для проживания.

 

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