Советские каратели активно использовали против УПА самолеты, которые успешно уничтожались бандеровцами, - историки

18 августа, 2019, 22:40

В архивных данных содержатся указания к широкому привлечению оккупантами в боевых действиях против Украинской Повстанческой Армии в 1944-1946 годах авиационной техники

Там же можно найти и случаи успешной противовоздушной обороны украинской самообороны, насколько это было возможно в доступных им полевых условиях, а также диверсий против вражеской авиации, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на образовательное сообщество Ukrainian Military Honour.

8 мая 1944 г.

"В районе Каменец-Подольской области бандитами был сбит самолет "У-2", пилотируемый летчиком лейтенантом Гладковым. Летчик ранен и отправлен в госпиталь".

ЦГАОО, ф.1, оп.23, спр.928, арк.60-66

28 мая 1944 г.

"На территории Корецкого района Ривненской области, в районе села Бабино совершил вынужденную посадку советский самолет-истребитель. В тот же день к самолету пришли бандеровцы в количестве 10 человек, убили летчика и сожгли самолет".

ГАХО, ф.П-487, оп.4, спр.35, арк.21-22

9 августа 1944 года

"В Дрогобычском районе бандиты ружейно-пулеметным огнем сбили самолет У-2. Погибли летчик и полковник из 8-й воздушной армии, которые летели на этом самолете".

ЦДАГОУ, ф.1, оп.23, спр.926, арк.72-79

7 октября 1944 г.

Оборонительный бой сотни ПО-2 УПА-Запад "Холодноярцы-2" (командир Михаил Гринь - "Грозный") с НКВД (150 военнослужащих, 1 легкий танк) возле села Богдановка Бугского района Львовской области.

Продолжительность боя - 1 час.

Самолет бомбил деревню. Уничтожено 20 НКВДшников, с украинской стороны - погибли вестник "Рыжий" и стрелок "Серый", ранен политвоспитатель Ромаха.

8 октября 1944 г.

Оборонительный бой сотен ПО-2 УПА-Запад "Брешь" (командир Скала) и "Перебийнос" (командир Дорошенко) с облавой НКВД (3000 военнослужащих) в лесу между селами Сокол-Волица Деревлянская Бугского района Львовской области.

Ход боя: окружение леса облавой, 8.00 - отбита атака с юга и востока, 10.00 - отражена атака с севера и запада, 10.00-12.00 - артиллерийский обстрел, 12.00 - отражены атака с юго-сходe при поддержке трех легких танков и атака со всех сторон , 15.00 - авиационная атака с пулеметным обстрелом и бомбежкой, 16.00 - прорыв сотен в восточном направлении, короткий бой с залогом НКВД на шоссе Полоничная-Грабова, отступление в село Адамы.

Уничтожены до 300 оккупантов (советская версия - 120), в т.ч. 1 полковник, 16 офицеров и младших командиров, с украинской стороны - погибли 10 и ранены 2 воина УПА.

27 октября 1944 г.

Оборонительные бои куреня ПО-2 УПА-Запад вблизи сел Розжалов Радеховского района и Андреевка Буского района Львовской области. НКВД применяло авиабомбардировки.

По украинским данным, облавщики сожгли 14 домов в селе Андреевка.

Официальная советская версия:

Доклад народного комиссара внутренних дел СССР Лаврентия Берии

"27 октября в Радеховском районе Львовской области была проведена операция по ликвидации куреня УПА "Железняк", насчитывающий до 540 человек. В результате боевого столкновения убиты 257 бандитов. Взяты трофеи: пулеметов - 7, винтовок - 152. Наши потери: убито 8 и ранено 13 человек ".

ГАРФ, Ф. Р-9401, оп. 2, Д. 67, Л. 359-365.

5 февраля 1945 г.

Случай в селе Борбин Острожецкий (сегодня - Млынивского) района Ривненской области

Официальная советская версия:

"В 18 ч. 20 мин. Совершил вынужденную посадку самолет ИЛ-2 воинской части ПП № 53880. Летчик мл. лейтенант Гольченко с 2 красноармейцами экипажа прибыл в райвоенкомат и 6 февраля 1945 выехал в Луцк к начальнику гарнизона для получения бензина и сжатого воздуха . в период отсутствия летчика райвоенкомом была выделена команда из 7 человек для охраны и снятия вооружения из самолета. Несмотря на стрельбу бандитов, команда сумела снять с самолета вооружение. 7 февраля 1945 г. к самолету приставлена ​​была группа красноармейцев с военной части 04416, по ним бандиты открыли огонь, в результате которого один из бандитов был убит, но команда вынуждена была отойти, так как были израсходованы все боеприпасы. Бандой самолет был выведен из строя - пробит мотор, шасси и плоскости самолета".

Начальник политотдела Ривненского облвоенкомата, майор Иванов

ЦА МО РФ. Ф. 134. Оп. 13289. Д. 488. Л. 70-85.

28 апреля 1945 г.

Нападение сотни ПО-2 УПА-Запад "Жубр-1" (командир Крутиж) на колхоз в селе Ракивцы Пустомытовского района Львовской области (2-часовой атакующий бой с расквартированной воинской частью РККА, уничтожены 3 военнослужащих по охране самолета и сожжен сам самолет, с которого вели пулеметный огонь).

7 мая 1945 г.

Облава полка НКВД и истребительного батальона при поддержке 2 танков и самолетов против Бережанского куреня УПА-Запад (командир Богдан Федык - "Ворон", сотни "Серые волки" и "Черноморцы") возле села Сосулевка Чертковского района Тернопольской области.

Ход боев: окружение, уничтожены и ранены до 100 оккупантов, сбит один самолет, погибли 5 воинов УПА, в т.ч. командир куреня "Ворон", выход из окружения к реке Днестр, повторное окружение возле деревни Стенка, последний бой - 13 мая, погибли 140 защитников Украины, последние 20 застрелились.

9-27 июля 1945 г.

Блокада Черного леса в Станиславской области 5 тысячами военнослужащих НКВД-РККА при поддержке 12 самолетов.

11 июля с 04.00 до 10.00 - авиабомбардировки вероятных лагерей УПА.

22 июля 1945 г.

Оборонительный бой куреня ПО-6 УПА-Запад "Мстители" (командир Иван Шпонтак- "Железняк") в селах Саджава и Глибовка Богородчанского района Станиславской области.

Ход боя: облава батальона НКВД на села, атака на батальон двух сотен УПА, помощь НКВД в количестве двух рот, помощь УПА двумя сотнями, помощь НКВД в количестве 2 батальонов и 6 самолетов, один из которых был сбит.

3 октября - 8 ноября 1945 г.

Пропагандистский рейд отряда УПА - «Север» (командир Петр Олийник- "Эней") по Каменец-Подольской области по маршруту Смотрич-Дунаев-Ярмолинцы-Сатанов.

Ход рейда: массовые митинги в селах Негин-Тинна Смотрицкого, Куявы Ярмолинецкого, Липовка Сатановского районов; 4 ноября - прорыв залога 30 военнослужащих НКВД на дороге между селами Негин-Балиновка; 7 ноября - атака двух рот НКВД и 8 самолетов, прорыв и выход УПА в лес.

24 января 1946 г.

Оборонительный бой куреня ПО-4 УПА-Запад "Подкарпатский" (командир Даниил Рудак- "Черный") в Черном лесу Станиславской области.

Ход боя: бомбардировка лагеря 6 самолетами НКВД, передислокация УПА, 1-часовой бой под селом Гриневка, где уничтожены 25 военнослужащих и погибли 14 воинов УПА, переход в село Петреники, где погибли 3 воина УПА.