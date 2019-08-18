Расследование трагедии в "Токио Стар": следователи отказались от одной из версий
18 августа, 2019, 19:46
Результаты вскрытия тел погибших при пожаре в гостинице Одессы исключают поджог с целью скрыть умышленное убийство
Соответствующая информация от правоохранителей прозвучала на брифинге в воскресенье, 18 августа 2019 года, передает Еспресо.TV.
Сообщается, что эксперты уже завершили вскрытие тел всех девяти погибших, и его результаты опровергают версию поджога с целью скрыть умышленное убийство.
В частности, на телах обнаружены характерные только для пожара повреждения.
Также сообщается, что на данный момент продолжается процесс опознания.
Личности погибших еще окончательно не установлены.
Читайте также
-
-
-
26 июля, 2019 Пять неожиданностей после выборов Рады 9.0
-
-
Читайте также
-
-
26 июля, 2019 Пять неожиданностей после выборов Рады 9.0
-