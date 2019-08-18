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Espreso.tvОбществоРасследование трагедии в "Токио Стар": следователи отказались от одной из версий

Расследование трагедии в "Токио Стар": следователи отказались от одной из версий

Результаты вскрытия тел погибших при пожаре в гостинице Одессы исключают поджог с целью скрыть умышленное убийство

Соответствующая информация от правоохранителей прозвучала на брифинге в воскресенье, 18 августа 2019 года, передает Еспресо.TV.

Сообщается, что эксперты уже завершили вскрытие тел всех девяти погибших, и его результаты опровергают версию поджога с целью скрыть умышленное убийство.

В частности, на телах обнаружены характерные только для пожара повреждения.

Также сообщается, что на данный момент продолжается процесс опознания.

Личности погибших еще окончательно не установлены.

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