Расследование трагедии в "Токио Стар": Нацполиция изучает записи с камер наблюдения и проверяет фирму, которая устанавливала пожарную сигнализацию

18 августа, 2019, 08:35

Оперативники изъяли всю документацию и сервер с видеоархивом из офиса одесского отеля "Токио Стар", где накануне в результате пожара погибли 9 человек

Об этом в Facebook сообщил начальник ГУ ЧП в Одесской области Олег Бех, передает Еспресо.TV.

"Сейчас мероприятия по выяснению причины пожара и установлению личностей погибших продолжаются. Опрашиваются свидетели происшествия для изучения из офиса отеля изъята вся имеющаяся документация и сервер с видеоархивом, проводятся следственные действия с владельцем отеля и представителями фирмы, которая устанавливала в отеле противопожарную сигнализацию" , - отметил он.