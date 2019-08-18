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Espreso.tvОбществоРасследование трагедии в "Токио Стар": Нацполиция изучает записи с камер наблюдения и проверяет фирму, которая устанавливала пожарную сигнализацию

Расследование трагедии в "Токио Стар": Нацполиция изучает записи с камер наблюдения и проверяет фирму, которая устанавливала пожарную сигнализацию


фото: kekc.news
Оперативники изъяли всю документацию и сервер с видеоархивом из офиса одесского отеля "Токио Стар", где накануне в результате пожара погибли 9 человек

Об этом в Facebook сообщил начальник ГУ ЧП в Одесской области Олег Бех, передает Еспресо.TV.

"Сейчас мероприятия по выяснению причины пожара и установлению личностей погибших продолжаются. Опрашиваются свидетели происшествия для изучения из офиса отеля изъята вся имеющаяся документация и сервер с видеоархивом, проводятся следственные действия с владельцем отеля и представителями фирмы, которая устанавливала в отеле противопожарную сигнализацию" , - отметил он.

  • Напомним, в Одессе в ночь на субботу, 17 августа 2019 года, произошел пожар в гостинице "Токио Стар", расположенной на ул. Водопроводная, 1, из-за чего потеряли жизни по меньшей мере девять человек. Их анкетные данные устанавливаются.
  • Еще 10-х госпитализировали, из них 4 тяжелом состоянии.
  • Детей среди погибших и пострадавших нет.
  • Эвакуировали 136 человек. Среди эвакуированных было 29 иностранцев.
  • Владелец объекта - местный предприниматель и политик Вадим Черный, которому также принадлежит гостиница "Звезда" на Успенской улице. По словам президента Владимира Зеленского, он лично будет отвечать за то, что произошло.
  • Черный не против собственной ответственности, но в том случае, если его вина будет доказана .
  • Кроме того, он заявляет, что все элементы противопожарной безопасности были вполне исправными.
  • Его отель является одним из самых дешевых мест для ночлега в Одессе - с ценами за проживание от 350 гривен в сутки за номер без окна.
  • Окон там, действительно, во многих номерах нет.
  • Ранее помещение использовалось трамвайным депо.
  • Как заявили в ГСЧС, месяц назад в гостиницу не пустили проверку .
  • Государственное бюро расследований уже открыло производство против сотрудников ГСЧС, которые отвечали за данный объект.
  • Нацполиция назвала три основные версии трагедии.
  • Пострадавших от пожара временно разместили в автобусах .
  • Поздно вечером 17 августа Черный был задержан правоохранительными органами .
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