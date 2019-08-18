"Знаю, что стану объединенным чемпионом", - Гвоздик о бое с Бетербиевым

18 августа, 2019, 22:20

Чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC Александр Гвоздик (17-0, 14 КО) поделился мыслями о предстоящем бое с россиянином Артуром Бетербиевым (14-0, 14 КО), который защищает титул IBF

Украинец уверен, что победит и продолжит путь к объединению всех поясов в дивизионе, передает Еспресо.TV со ссылкой на Спортарену.

"Моей первой целью было завоевать титул чемпиона мира в полутяжелом весе. Теперь я хочу объединить пояса, и эта миссия начинается с Артура Бетербиева. Это будет захватывающий бой, который понравится зрителям. Болельщики просили об этом поединке, и мы его сделаем", - отметил он.

"Знаю, что стану объединенным чемпионом. В моем углу будет лучший тренер - Тедди Атлас. Это наш третий бой вместе, и под его руководством я буду продолжать становиться лучше", - добавил спортсмен.