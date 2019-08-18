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Espreso.tvОбщество"Умоляю и обращаюсь к Зеленскому". Продюсер группы "Ласковый май" хочет, чтобы ему разрешили въезд в Украину

"Умоляю и обращаюсь к Зеленскому". Продюсер группы "Ласковый май" хочет, чтобы ему разрешили въезд в Украину

Продюсер бывшего советского, а затем российского музыкального коллектива "Ласковый май" Андрей Разин попросил президента Украины Владимира Зеленского разрешить ему посетить Украину

На своей странице в Instagram он сообщил, что планирует посетить солистку группы "Фристайл" Нину Кирсо, которая находится в коме в одной из больниц Полтавы, рассказывает Еспресо.TV.

При этом, как утверждает продюсер, он не может въехать в Украину по решению бывшего президента страны Петра Порошенко.

"Володя, она лежит в коме, но она все слышит, она все чувствует. Поэтому я должен обязательно приехать навестить Нину", - написал Разин.

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