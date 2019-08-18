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Espreso.tvОбщество"Ты патриот? ... Россия с нами не воюет". КОРД задержал в Николаеве пророссийского блогера, высмеивавшего участника ООС, - СМИ

"Ты патриот? ... Россия с нами не воюет". КОРД задержал в Николаеве пророссийского блогера, высмеивавшего участника ООС, - СМИ

Артур Сороченко
В городе Николаеве в субботу, 17 августа 2019 года, оперативники местного уголовного розыска и спецназ полиции Хмельницкой области задержали скандального блогера из Бердичева Артура Сороченко

Об этом тамошнему изданию Преступности.НЕТ стало известно из собственных источников, передает Еспресо.TV.

Перед этим Сороченко в Хмельницком на камеру издевался над участником войны в Донбассе, оскорблял и бил его.

После этого Сороченко объявили в розыск за хулиганство.

По предварительной информации, Сороченко задержали на съемной квартире, для этого привлекли бойцов спецназа.

Выследили блогера николаевские оперативники, которые вели за ним наблюдение.

Факты пишут, что в полиции Хмельницкой области заявили, что Сороченко везут из Николаева в Хмельницкий, где ему будут избирать меру пресечения.

Ранее полиция Хмельницкой области объявила Сороченко о подозрении в хулиганстве (ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины), по которой ему грозит штраф от 8,5 до 17 тыс. грн, арест до 6 месяцев или ограничение свободы сроком до 5 лет.

Сороченко задержали за это преступление. ВИДЕО 18+

 
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