"Ты патриот? ... Россия с нами не воюет". КОРД задержал в Николаеве пророссийского блогера, высмеивавшего участника ООС, - СМИ
Об этом тамошнему изданию Преступности.НЕТ стало известно из собственных источников, передает Еспресо.TV.
Перед этим Сороченко в Хмельницком на камеру издевался над участником войны в Донбассе, оскорблял и бил его.
После этого Сороченко объявили в розыск за хулиганство.
По предварительной информации, Сороченко задержали на съемной квартире, для этого привлекли бойцов спецназа.
Выследили блогера николаевские оперативники, которые вели за ним наблюдение.
Факты пишут, что в полиции Хмельницкой области заявили, что Сороченко везут из Николаева в Хмельницкий, где ему будут избирать меру пресечения.
Ранее полиция Хмельницкой области объявила Сороченко о подозрении в хулиганстве (ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины), по которой ему грозит штраф от 8,5 до 17 тыс. грн, арест до 6 месяцев или ограничение свободы сроком до 5 лет.
Сороченко задержали за это преступление. ВИДЕО 18+
- Напомним, в Бучацком районе на Тернопольщине владелец предприятия уволил за демонстративную антиукраинскую позицию работников из Харьковской области.
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