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Espreso.tvОбществоПродавал секреты и мог подстроить авиакатастрофу с модернизированным Су-27. На авиазаводе в Запорожье задержали агента ГРУ, - СМИ

Продавал секреты и мог подстроить авиакатастрофу с модернизированным Су-27. На авиазаводе в Запорожье задержали агента ГРУ, - СМИ

Алексей Лазоренко
фото: скрін-шот
В Запорожье контрразведка разоблачила агента российского Главного управления разведки Алексея Лазаренко, который работал на стратегическом заводе "МиГремонт" и передавал России секретные данные

Мужчина уже признался в шпионаже на платной основе, а также назвал имя куратора - им является офицер ГРУ ГШ РФ Сергей Козачков, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на ТСН.

У задержанного на флешке нашли фото ударных украинских истребителей. Уточняется, что он был завербован 5 лет назад и имел доступ к военным тайнам, а задержали его летом на границе с Россией. По данным следствия, он пытался выехать в РФ к куратору с новыми данными о заводе.

Завербованному шпиону для кодирования сообщений выдали ноутбук с шифровальной программой и два телефона, которые невозможно было отследить, так как после отправки информации они изменяли уникальный идентификационный код.

Кроме того, человек может быть причастен к гибели двух пилотов - украинского Ивана Петренко и американского Сета Неринга - в октябре 2018 г. в Винницкой области. Перед полетом самолет только что прошел модернизацию на заводе "МиГремонт" в Запорожье.

Также сообщается, что выйти на россиян Лазаренко помог известный в Запорожье антимайдановец Артем Шарлай.

"Для того чтобы моя семья не бедствовала, я и влез в это дерьмо, связался с этими людьми", - раскрыл он свои мотивы.

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