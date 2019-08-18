Пономарев обвинил певца из Америки в краже его песни

18 августа, 2019, 17:56

Украинский певец и музыкант Александр Пономарев обвинил американского исполнителя Артуро Черезо (Arturo Cerezo) в плагиате песни "Я люблю только тебя"

Об этом певец написал на своей странице Facebook, передает Еспресо.TV.

"Хочет украсть песню мою американец с компаниями! Уже второй раз! Песню, которую я написал в 2004 году, выложил в YouTube, сейчас перезалил, ибо качество предыдущей версии было не лучшим. И после того началось. Речь идет о песне "Я люблю только тебя" . Конечно, буду загонять этих злодюжек за синие облака, но... сам прецедент, я в шоке", - возмутился Пономарев.

Певец также обратился к своим поклонникам с призывом оставлять по этому поводу свои комментарии в YouTube, где выложена песня в исполнение Черезо.

Впоследствии американский певец закрыл возможность комментировать данный трек на своей странице в Facebook и удалил все сообщения, в которых его обвиняли в плагиате, а потом вообще закрыл свой аккаунт в Facebook.