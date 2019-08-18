По просьбе церкви Московского патриархата в оккупированном Донецке установят памятник Николаю II Кровавому

18 августа, 2019, 15:23

Представительство московского православного фонда "Возрождение" планирует установить в Куйбышевском районе города Донецка скульптурное изображение в честь Николая II Кровавого или, как еще его называли, Николая "Палкина", который считается "святым" в нынешней Русской церкви

Памятник планируется установить в конце августа - начале сентября на территории пока недостроенного храма в честь Святых Царственных Мучеников в поселке Горняк, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на Новости Донбасса.

По словам основателя фонда Михаила Блинникова, с просьбой об установлении бюста к нему обратился протоиерей Свято-Владимирского храма УПЦ Московского патриархата Виктор Педченко.

Памятник установят совместно с проектом "Аллея Российской Славы". В информации на сайте «Аллеи Российской Славы» приводятся слова автора проекта, скульптора Михаила Мердюкова, который заявляет о готовности бесплатно устанавливать на территории РФ и других государств бюсты граждан, которые прославили Россию.

Перед этим люди Блинникова уже установили в Донецке памятник святителю Луке (Войно-Ясенецкому), а также статуи Сергия Радонежского и цесаревича Алексея, сына Николая II.

Как отмечает Блинников, в установке памятников "святым Русской церкви" способствовал митрополит Донецкий и Мариупольский УПЦ МП Иларион.