Обнародовано видео побега наркобарона Сильвера из аэропорта "Борисполь"

18 августа, 2019, 17:06

В сети появилась сделанная камерой наблюдения запись бегства из Бориспольского аэропорта израильского наркоторговца Амоса Дов Сильвера, которого позже задержали и выдворили из Украины

Материал обнародовало Facebook-сообщество "Евромайдан", информирует Еспресо.TV.

На этих кадрах видно, как несколько мужчин, среди ких Амос Дов Сильвер, проходят контроль безопасности в аэропорту.

На наркобароне, которого сотрудники СБУ привезли в аэропорт, чтобы депортировать в Израиль, нет наручников. Он одевает куртку и какое-то время просто ждет, пока охрана аэропорта осматривает вещи лиц, сопровождавших его.

Через некоторое время наркобарон оглядывается по сторонам. И сначала незаметно отходит в сторону, чтобы отнести на место контейнер для вещей, а затем, не останавливаясь, выходит из зоны проверки безопасности и скрывается из поля зрения камер наблюдения.