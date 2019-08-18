Обнародовано видео побега наркобарона Сильвера из аэропорта "Борисполь"
18 августа, 2019, 17:06
В сети появилась сделанная камерой наблюдения запись бегства из Бориспольского аэропорта израильского наркоторговца Амоса Дов Сильвера, которого позже задержали и выдворили из Украины
Материал обнародовало Facebook-сообщество "Евромайдан", информирует Еспресо.TV.
На этих кадрах видно, как несколько мужчин, среди ких Амос Дов Сильвер, проходят контроль безопасности в аэропорту.
На наркобароне, которого сотрудники СБУ привезли в аэропорт, чтобы депортировать в Израиль, нет наручников. Он одевает куртку и какое-то время просто ждет, пока охрана аэропорта осматривает вещи лиц, сопровождавших его.
Через некоторое время наркобарон оглядывается по сторонам. И сначала незаметно отходит в сторону, чтобы отнести на место контейнер для вещей, а затем, не останавливаясь, выходит из зоны проверки безопасности и скрывается из поля зрения камер наблюдения.
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