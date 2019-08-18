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Espreso.tvОбществоНетаньяху очертил темы переговоров с Зеленским

Нетаньяху очертил темы переговоров с Зеленским

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе государственного визита в Украину обсудит запуск зоны свободной торговли между странами и пенсионное соглашение

Об этом он заявил журналистам перед вылетом в Украину вечером в воскресенье, 18 августа 2019 года, передает Еспресо.TV со ссылкой на видео общения политика с журналистами, опубликованное на его странице.

В частности, Нетаньяху назвал визит важным с точки зрения того, что сотни тысяч граждан Израиля, которые являются выходцами из Украины, остаются живым связующим звеном между двумя странами, и эту связь нужно укреплять.

"Я намерен обсудить с президентом (Владимиром Зеленским, - ред.) создание зоны свободной торговли, пенсионное соглашение и другие вопросы, которые еще больше укрепят прекрасные отношения между государствами", - добавил Нетаньяху.

 

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