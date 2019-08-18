Нацполиция объявила в розыск мать и дочь, пропавших по дороге из Броваров в Киев

18 августа, 2019, 15:47

Полиция Киевщины разыскивает двух пропавших женщин. 31-летняя Юлия Зайковская и ее 53-летняя мать, Надежда Головач, выехали на автомобиле Тойота, госномер АИ 2662 ЭЭ, из Броваров в направлении столицы и исчезли

Звонок по спецлинии "102" об исчезновении женщин поступил сегодня, 18 августа, от жителя города Бровары. Мужчина сообщил, что его сожительница и ее мать выехали вчера, 17 августа в 20 часов в направлении столицы. Уже через полчаса они перестали выходить на связь, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на отдел коммуникации полиции в Киевской области.

Сейчас сотрудники полиции проводят необходимые оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения пропавших женщин.

"Уважаемые граждане! Все, кому известно местонахождение разыскиваемых женщин, или кто владеет какой-либо информацией о возможном месте их нахождения, сообщите на "102"! Анонимность гарантируется!", - обращаются правоохранители к жителям Киева и столичного региона.