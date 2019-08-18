Нацполиция объявила в розыск мать и дочь, пропавших по дороге из Броваров в Киев
Звонок по спецлинии "102" об исчезновении женщин поступил сегодня, 18 августа, от жителя города Бровары. Мужчина сообщил, что его сожительница и ее мать выехали вчера, 17 августа в 20 часов в направлении столицы. Уже через полчаса они перестали выходить на связь, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на отдел коммуникации полиции в Киевской области.
Сейчас сотрудники полиции проводят необходимые оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения пропавших женщин.
"Уважаемые граждане! Все, кому известно местонахождение разыскиваемых женщин, или кто владеет какой-либо информацией о возможном месте их нахождения, сообщите на "102"! Анонимность гарантируется!", - обращаются правоохранители к жителям Киева и столичного региона.
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