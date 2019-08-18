//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоНацполиция объявила в розыск мать и дочь, пропавших по дороге из Броваров в Киев

Нацполиция объявила в розыск мать и дочь, пропавших по дороге из Броваров в Киев

Полиция Киевщины разыскивает двух пропавших женщин. 31-летняя Юлия Зайковская и ее 53-летняя мать, Надежда Головач, выехали на автомобиле Тойота, госномер АИ 2662 ЭЭ, из Броваров в направлении столицы и исчезли

Звонок по спецлинии "102" об исчезновении женщин поступил сегодня, 18 августа, от жителя города Бровары. Мужчина сообщил, что его сожительница и ее мать выехали вчера, 17 августа в 20 часов в направлении столицы. Уже через полчаса они перестали выходить на связь, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на отдел коммуникации полиции в Киевской области.

Сейчас сотрудники полиции проводят необходимые оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения пропавших женщин.

"Уважаемые граждане! Все, кому известно местонахождение разыскиваемых женщин, или кто владеет какой-либо информацией о возможном месте их нахождения, сообщите на "102"! Анонимность гарантируется!", - обращаются правоохранители к жителям Киева и столичного региона.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

18 августа, 2019 воскресенье

больше новостей

18 августа, 2019 воскресенье

17 августа, 2019 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать