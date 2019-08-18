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Espreso.tvМирНа вокзале в Германии на людей напал мужчина с ножом

На вокзале в Германии на людей напал мужчина с ножом

В немецком городке Изерлон, земля Северный Рейн - Вестфалия, человек с ножом набросился на людей на вокзале, убив 23-летнего парня и 32-летнюю женщину, которая ехала с двухмесячным младенцем

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Укринформ.

"Мужчина и женщина погибли в результате ножевого нападения на станции Изерлон, ребенок не пострадал", - отмечается в сообщении.

Тело женщины и ее дочь обнаружили на парковке, молодого человека - непосредственно на вокзале.

Сообщается, что 43-летний злоумышленник (о его национальности информация не приводится), совершив преступление, сел на пол и спокойно ждал приезда полиции.

Мотивы нападения пока не выяснены. Так же неизвестно, существует ли связь между убитыми и задержанным.

Свидетелями кровавой драмы стало много людей, включая 20 гостей, которые ехали на свадьбу.

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