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Espreso.tvОбществоНа столичном Лесном массиве 55-летний мужчина лишил жизни своего младшего брата

На столичном Лесном массиве 55-летний мужчина лишил жизни своего младшего брата

На улице Милютенко, что на Лесном массиве Деснянского района города Киева, днем в воскресенье, 18 августа 2019 года, произошло убийство. В одном из частных домов во время пьяной ссоры был зарезан человек

55-летний мужчина убил своего младшего брата, которому было 50 лет, рассказывают Вартови Еспресо .

Когда же он понял, что натворил, то сам вызвал Национальную полицию и сообщил о преступлении.

Медикам, которые прибыли на место, оставалось лишь констатировать смерть.

Также по адресу прибыли полицейские, следственно-оперативная группа и эксперты. Следователи должны установить все обстоятельства трагедии.

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