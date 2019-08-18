На столичном Лесном массиве 55-летний мужчина лишил жизни своего младшего брата
18 августа, 2019, 14:37
На улице Милютенко, что на Лесном массиве Деснянского района города Киева, днем в воскресенье, 18 августа 2019 года, произошло убийство. В одном из частных домов во время пьяной ссоры был зарезан человек
55-летний мужчина убил своего младшего брата, которому было 50 лет, рассказывают Вартови Еспресо .
Когда же он понял, что натворил, то сам вызвал Национальную полицию и сообщил о преступлении.
Медикам, которые прибыли на место, оставалось лишь констатировать смерть.
Также по адресу прибыли полицейские, следственно-оперативная группа и эксперты. Следователи должны установить все обстоятельства трагедии.
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