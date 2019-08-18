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Espreso.tvОбществоНа столичном Гостомельском шоссе такси вылетело на встречную полосу. Одного из пассажиров спасти не удалось

На столичном Гостомельском шоссе такси вылетело на встречную полосу. Одного из пассажиров спасти не удалось

На Гостомельской трассе под Киевом (участок Святошинского района) произошло ужасное ДТП с автомобилем такси Renault Logan, который двигался от столицы в направлении Мостища

Подробности рассказывают Вартови Еспресо.

По предварительным данным, со слов свидетелей, таксист пытался опередить поток машин по правой полосе и, скорее всего, зацепил песок на обочине, из-за чего автомобиль стал неуправляемым и его боком вынесло на встречную полосу. Там он, к счастью, не столкнулся с другими машинами, но врезался боком в столб.

После удара машину раскрутило, и она отлетела на дерево. Удар был довольно мощным - со столба слетел плафон LED-освещения, а саму машину сильно смяло. При этом из автомобиля вылетели радиаторы отопления, которые люди везли домой.

Для женщины (на вид примерно 25-27 лет), которая сидела на заднем сиденье, столкновение стало роковым - она скончалась на месте, врачи оказались бессильными и лишь констатировали смерть. А вот водителя и мужчину с переднего пассажирского сиденья забрали в больницу.

"По непроверенной информации, водитель такси привлекался ранее по ст. 130 Админкодекса за нахождение за рулем в состоянии наркотического опьянения", - отмечается в сообщении.

Был ли водитель трезв на момент ДТП, установит медэкспертиза и следствие.

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