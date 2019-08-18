На столичном Гостомельском шоссе такси вылетело на встречную полосу. Одного из пассажиров спасти не удалось

18 августа, 2019, 19:23

На Гостомельской трассе под Киевом (участок Святошинского района) произошло ужасное ДТП с автомобилем такси Renault Logan, который двигался от столицы в направлении Мостища

Подробности рассказывают Вартови Еспресо.

По предварительным данным, со слов свидетелей, таксист пытался опередить поток машин по правой полосе и, скорее всего, зацепил песок на обочине, из-за чего автомобиль стал неуправляемым и его боком вынесло на встречную полосу. Там он, к счастью, не столкнулся с другими машинами, но врезался боком в столб.

После удара машину раскрутило, и она отлетела на дерево. Удар был довольно мощным - со столба слетел плафон LED-освещения, а саму машину сильно смяло. При этом из автомобиля вылетели радиаторы отопления, которые люди везли домой.

Для женщины (на вид примерно 25-27 лет), которая сидела на заднем сиденье, столкновение стало роковым - она скончалась на месте, врачи оказались бессильными и лишь констатировали смерть. А вот водителя и мужчину с переднего пассажирского сиденья забрали в больницу.

"По непроверенной информации, водитель такси привлекался ранее по ст. 130 Админкодекса за нахождение за рулем в состоянии наркотического опьянения", - отмечается в сообщении.

Был ли водитель трезв на момент ДТП, установит медэкспертиза и следствие.