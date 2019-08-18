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Espreso.tvОбществоНа Буковине пограничникам пришлось со стрельбой останавливать авто, которое прорывалось на Румынию

На Буковине пограничникам пришлось со стрельбой останавливать авто, которое прорывалось на Румынию

В Черновицкой области ночью 18 августа 2019 года пограничники с применением огнестрельного оружия остановили автомобиль, который пытался прорваться через украино-румынскую границу. Был ранен человек

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Госпогранслужбу.

Около 03:00 пограничники заметили, что в сторону государственной границы по направлению населенного пункта Шепит на скорости движется автомобиль. На законное требование автомобиль не остановился и продолжил движение в сторону военнослужащих.

Военные сделали несколько выстрелов в воздух, а после отсутствия реакции водителя, открыли огонь по колесам транспортного средства. Остановив автомобиль, военнослужащие обнаружили в салоне раненого мужчину и водителя. Пострадавший был немедленно госпитализирован.

"Относительно данного факта пограничники сразу сообщили сотрудникам Нацполиции, военной прокуратуре и другие правоохранительные органы. В настоящее время проводятся следственные действия", - добавили в ведомстве.

Кроме того, руководство ГПСУ назначило служебное расследование для проверки правомерности применения огнестрельного оружия.

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