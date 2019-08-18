Луценко препятствует расследованию коррупции на таможне, - НАБУ

18 августа, 2019, 10:20

Национальное антикоррупционное бюро Украины обвинило генерального прокурора Юрия Луценко в препятствовании привлечению к ответственности причастных к коррупционным злоупотреблениям на таможне

Соответствующее заявление пресс-служба Бюро обнародовала 17 августа 2019, передает Еспресо.TV.

"Изменение генпрокурором подследственности по делу по факту злоупотреблений должностными лицами таможен ГФС, которые способствовали деятельности группы компаний по растаможке импортированных в Украину товаров по значительно заниженной стоимости, делает невозможным завершение расследования и привлечения виновных к уголовной ответственности. НАБУ призывает Луценко принять процессуальное решение и вернуть уголовное производство детективам Бюро ", - говорится в обращении на имя главы ГПУ.

Как сообщается, с октября 2017 года детективы НАБУ расследовали коррупционную схему, внедренную должностными лицами государственного органа по растаможиванию рядом субъектов хозяйствования импортируемых товаров по заниженной стоимости, в результате чего государству причинен ущерб в размере 170 млн грн.

"24 мая дело было передано в ГБР, однако генпрокурор в конце июня отменил это решение. В то же время сам Генпрокурор за несколько месяцев передумал, и 15 августа 2019 года по непонятным основаниям и без изучения материалов уголовного производства внезапно передал дело, изменив подследственность, в Национальную полицию Украины. Следовательно, Луценко в конце сделал то, чего добивался предложением неправомерной выгоды детективам НАБУ конечный бенефициар компаний, фигурирующих в расследовании ", - отмечается в заявлении ведомства.