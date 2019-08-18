Команда президента ищет глав районов в 6 областях
18 августа, 2019, 21:44
В онлайн-проекте команды президента Украины Владимира Зеленского LIFT открыли конкурс на должности глав районных государственных администраций (РГА) во Львовской, Луганской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Житомирской и Донецкой областях
Об этом говорится на странице Команды Зеленского, передает Еспресо.TV.
"Ищем умных и целеустремленных руководителей на должности глав районных государственных администраций в Львовской, Луганской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Житомирской и Донецкой областях", - говорится в сообщении.
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