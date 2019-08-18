Команда президента ищет глав районов в 6 областях

18 августа, 2019, 21:44

В онлайн-проекте команды президента Украины Владимира Зеленского LIFT открыли конкурс на должности глав районных государственных администраций (РГА) во Львовской, Луганской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Житомирской и Донецкой областях