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Espreso.tvОбществоГиркин заявил, что 16 лет прослужил в ФСБ, и назвал ОРДЛО "помойкой", которая так и не стала "витриной русского мира"

Гиркин заявил, что 16 лет прослужил в ФСБ, и назвал ОРДЛО "помойкой", которая так и не стала "витриной русского мира"

Военный преступник и международный террорист Игорь Гиркин, который ранее называл себя "полковником спецслужб", дал интервью газете "Московский комсомолец", где рассказал новые подробности как о себе лично, так и о боевых действиях и спецоперации россиян на украинском Донбассе

Об этом рассказывает Еспресо.TV.

По его словам, вместо "витрины русского мира" в отдельных оккупированных районах Донецкой и Луганской областей сделали "помойку".

Виновными в этом он называет лично Владимира Путина, а также тех людей, которые возглавили местных боевиков. Для них, отметил Гиркин, коммерческие интересы нередко являются выше политических.

Например, покушение на Александра Захарченко, по его мнению, было вызвано бизнес-деятельностью главаря "ДНР".

Но при этом устранение Захарченко не обошлось без участия "влиятельных российских сред".

"Я все-таки 16 лет прослужил в ФСБ и прекрасно знаю, как работают спецслужбы", - отметил Гиркин.

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