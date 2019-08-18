Грандиозный пожар в трущобах столицы Бангладеш: огнем уничтожено 15 тыс. жилищ

18 августа, 2019, 08:13

В столице Бангладеш, городе Дакка, крупный пожар уничтожил 15 тыс. домов, без крова остались около 50 тыс. человек. Информация о жертвах пока отсутствует

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на BBC.

Пожар произошел в ночь с 16 на 17 августа в трущобах в районе Мирпур, его распространению способствовал тот факт, что большинство домов имели пластиковую крышу. Спасателям понадобилось более 6 часов, чтобы потушить огонь.

Известно о нескольких пострадавших, о погибших пока не сообщается. О причинах пожара также пока неизвестно.

Большинство жителей этих домов - низкооплачиваемые работники, многие из которых уехали из дома на празднование мусульманского праздника Ид аль-Адха, также известного как Курбан-байрам.