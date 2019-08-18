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Espreso.tvОбществоГенпрокуратура показала фото экстрадиции Дов Сильвера

Генпрокуратура показала фото экстрадиции Дов Сильвера

Гражданин США Амос Дов Сильвер, задержанный после побега из аэропорта "Борисполь", в ночь на 18 августа 2019 года успешно экстрадирован из Украины в государство Израиль

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры.

Иностранец был отправлен рейсовым самолетом из международного аэропорта Борисполь в сопровождении сотрудников Службы безопасности и подразделения "Альфа".

"Сейчас мужчина фактически выдан компетентным органам Израиля", - отметили в ГПУ.

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