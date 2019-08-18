Этот день в истории: смерть Василия Вышиваного в Лукьяновке и подрыв ДнепроГЭСа красноармейцами

18 августа, 2019, 08:51

18 августа 1941 года по приказу Генштаба отступающей Красной Армии была взорвана плотина ДнепроГЭСа, что привело к разрушительному наводнению и гибели значительного количества людей из числа жителей прибрежных сел и советских военнослужащих, которые эвакуировались на Левобережье Днепра. К осени следующего года электростанция была полностью восстановлена немецкими строительными подразделениями и заработала на привезенном новом оборудовании

Об этом рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на исторический портал JNSM.

15 августа 1941 года в Запорожье прибыл представитель Генштаба Красной Армии инженер-полковник Борис Александрович Эпов, под чьим руководством и под общей охраной 157-го полка НКВД инженерным батальоном, выделенным командованием Южного фронта, ДнепроГЭС был заминирован.

18 августа 1941 года после получения информации о прорыве двух дивизий Верхмахта западнее Запорожья и высадке на Хортице немецкого воздушного десанта начальник отдела военно-инженерного управления штаба Южного фронта подполковник Петровский по приказу Еопова около 20-15 осуществил подрыв ДнепроГЭСа и железнодорожного моста через Днепр. Взрывом был разрушен машинный зал электростанции, а в плотине образовалась брешь больше сотни метров в длину (при ее общей длине 600 метров).

Операция проводилась в режиме полной секретности, исполнителей, чьи действия были расценены как самодеятельность и диверсия, арестовали по приказу начальника политотдела Южного фронта генерала Александра Запорожца (на утро отпущены после вмешательства Генштаба) и о запланированном подрыве не были предупреждены ни гражданско-партийное руководство Запорожье, ни военные подразделения, плотиной эвакуировались на левый берег Днепра, ни те, что находились к югу от города.

Резкий (порядка 35 000 м3 / с) сброс воды из напорного водохранилища через пролом в плотине привел к гибели мирных жителей из прибрежных сел с обеих берега Днепра и красноармейцев, более 200 тыс. которых находились в зоне наводнения, что достигла десятков километров (точное количество жертв никогда не документировалось и примерно оценивается минимум в несколько тысяч человек).

Стратегическая цель, ради которой подрывалась ДнепроГЭС, достигнута не была - кроме того, что обмеление Днепра выше Запорожье облегчило немцам налаживание понтонных переправ, а наводнение ниже по реке затруднилао эвакуацию на Левобережье советских войск, значительная часть которых попала в плен, уже летом 1942 года плотина была полностью восстановлена немецкими инженерными подразделениями и станция заработала в привезенном из Германии новом оборудовании.

Второй раз ДнепроГЭС был взорван 28 декабря 1943 года на этот раз уже отступающими подразделениями Вермахта и тоже только частично (были разрушены машинный зал, пульт управления, все электрохозяйство и аванкамерний городов, а плотина осталась невредимой), что, однако, не помешало советским властям включить подрыв немцами плотины ДнепроГЭСа в перечень обвинений на Нюрнбергском процессе.

Кроме того, 18 августа 1948 года в тюремной больнице киевской Лукьяновской тюрьме на 54-м году жизни скончался один из представителей королевской династии Габсбургов австрийский эрцгерцог Вильгельм Франц фон Габсбург-Льотринген, известный также как украинский военный и политический деятель, поэт, один из самых романтических героев украинского национального возрождения Василий Вышиваный.

Он воевал за Украину в составе Сечевых стрельцов, а также вместе с армией УНР, где получил звание полковника, а также работал в Министерстве военных дел, участвовал в развитии сети военных школ. Впрочем, и здесь его деятельность была недолгой. Осуждая Варшавский договор Симона Петлюры и Юзефа Пилсудского, согласно которому западные украинские земли отходили к Польше, Василий Вышиваный вышел в отставку и покинул Украину.

Он поселился в Вене, где возглавил Украинское национальное вольноказаческое общество, созданное украинским эмигрантскими монархическими кругами, которые рассматривали Василия Вышиваного как потенциального кандидата на булаву. Однако после отрицания им своих претензий на верховную власть и вследствие политической конфронтации различных групп в 1922 году общество распалось. С тех пор Василий Вышиваный сосредоточился на собственном бизнесе и не брал активное участие в украинской эмиграционной политической жизни, хотя и постоянно интересовался украинскими делами.

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Во время Второй мировой войны Вильгельм сотрудничал с французским движением Сопротивления и контактировал с украинским подпольем. Это оказалось для него роковым - 22 сентября 1947 в Вене, что в то время находился в советской зоне оккупации, управление контрразведки МГБ Центральной группы войск арестовало его как будто агента английской и французской разведок и участника ОУНовского подполье.

За три месяца Василия Вышиваного перевезли в Киев и через полгода, в мае 1948-го, следствие было завершено. В обвинительном заключении военной прокуратуры в вину Вильгельму фон Габсбург была поставлена его антифашистская деятельность, которую советские карательные органы определяли как работу в пользу иностранных разведок, и то, что "австро-венгерские правящие круги" якобы готовили его к "Украинской престола".

Несмотря на отсутствие доказательств, Василий Вышиваный был приговорен к 25 годам лишения свободы.

К этапа во Владимирскую тюрьму, как планировалось, он не дожил: 18 августа 1948 Вильгельм фон Габсбург умер в больнице Лукьяновской тюрьмы от того, как отмечалось в документах МГБ, двустороннего кавернозного туберкулеза легких. Скорее всего, он был похоронен в безымянной могиле на Лукьяновском кладбище.

16 января 1989 Вильгельм фон Габсбург был посмертно реабилитирован.

Другие важные события 18 августа:

1955 - в парижском издательстве "Олимпия Пресс" вышел англоязычный роман русского писателя Владимира Набокова "Лолита". Роман был признан порнографическим, его тираж был изъят и запрещен во Франции и Великобритании с 1955 по 1959 год. Со временем роман вошел в список 100 лучших романов по версии Time и Le Monde, а также дважды (в 1962 и 1997 годах) был экранизирован.

1962 - во время выступления в ливерпульском клубе The Cavern Ринго Старр впервые сыграл в составе The Beatles.

1977 - в Мемфисе прошли похороны Элвиса Пресли. На них присутствовали около 75 тыс. человек.

1991 - с целью сохранения СССР путем отстранения от власти президента Михаила Горбачева он был взят под домашний арест во время пребывания в правительственной резиденции в Форосе (Крым). Генсек отказался добровольно сложить с себя полномочия и власть в стране на себя взял Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП) - начался Августовский путч.

2013 - в Киеве по случаю 1025-летия Крещения Украины-Руси главой УГКЦ Блаженнейший Святослав (Шевчук) освящен Патриарший собор Воскресения Христова, главный собор Украинской греко-католической церкви. На церемонии присутствовали более 20 тыс. паломников и представителей Украинской православной церкви Киевского патриархата, Украинской автокефальной православной церкви, Грузинской православной церкви.