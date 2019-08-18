Экстремальные прыжки в "Буковеле" закончились реанимацией

18 августа, 2019, 21:06

17 августа на "Буковеле" двое молодых людей получили травмы во время занятия "модным" видом спорта

В 21:25 спасателям поступило сообщение от Яремчанской центральной городской больницы, о том, что к ним доставили двух пострадавших, парня и девушку, которые отдыхали в гостинично-туристическом комплексе "Буковель", рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Они занимались экстремальным видом спорта "роуп-джампинг", во время которого оборвалась главная веревка.

В результате 21-летняя и 26-летний жители Львовщины упали на пешеходную дорожку и получили травмы.

Сейчас 21-летняя пострадавшая находится в Яремчанской больницы, а 26-летний парень - в реанимационном отделении Ивано-Франковской областной клиники.