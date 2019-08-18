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Espreso.tvОбществоЧерез пару дней будет жара +37 градусов, - синоптик Наталья Диденко

Через пару дней будет жара +37 градусов, - синоптик Наталья Диденко

Погода в Украине в понедельник, 19 августа 2019 года, будет солнечной и теплой, осадки возможны лишь кое-где на востоке. После этого начнется резкое потепление

Об этом на своей странице рассказала синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко.

По ее прогнозу, в Украину начнет возвращаться жара. Так, в понедельник температура воздуха на всей территории страны составит уже + 25 ... + 30 градусов. А с середины недели ожидается повышение до + 32 ... + 37 градусов в южных, центральных и восточных областях.

Также она привела предыдущий прогноз для Киева на День Независимости

"24 августа ожидается сухая солнечная погода с порывистым ветром и температурой воздуха около 25 градусов".

 

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