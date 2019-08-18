Британские эксперты изучили 2,5 тыс. часов видео из Иловайска и нашли новые доказательства российской агрессии, - The Guardian

18 августа, 2019, 21:27

Расположенная в Лондоне исследовательская группа Forensic Architecture зафиксировала новые доказательства участия российских военных в конфликте на востоке Украины

Об этом пишет британская газета The Guardian, передает Еспресо.TV.

Согласно сообщению, исследователи собрали свидетельства российского военного вмешательства во время боев за Иловайск Донецкой области в августе 2014 года. Новые данные используют вовремя иска в Европейский суд по правам человека. Их должны обнародовать 19 августа.

По данным The Guardian, доказательства включают многочисленные спутниковые изображения российских вооруженных конвоев на территории Украины и танка Т-72Б3. На момент боев эту модель использовали только российские Вооруженные силы.

Группа Forensic Architecture использовала программное обеспечение, которое позволило проанализировать 2500 часов видео, опубликованных жителями региона на YouTube во время боев.