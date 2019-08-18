Британские эксперты изучили 2,5 тыс. часов видео из Иловайска и нашли новые доказательства российской агрессии, - The Guardian
Об этом пишет британская газета The Guardian, передает Еспресо.TV.
Согласно сообщению, исследователи собрали свидетельства российского военного вмешательства во время боев за Иловайск Донецкой области в августе 2014 года. Новые данные используют вовремя иска в Европейский суд по правам человека. Их должны обнародовать 19 августа.
По данным The Guardian, доказательства включают многочисленные спутниковые изображения российских вооруженных конвоев на территории Украины и танка Т-72Б3. На момент боев эту модель использовали только российские Вооруженные силы.
Группа Forensic Architecture использовала программное обеспечение, которое позволило проанализировать 2500 часов видео, опубликованных жителями региона на YouTube во время боев.
The Battle of Ilovaisk: Verifying Russian Military Presence in Eastern Ukraine from Forensic Architecture on Vimeo .
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