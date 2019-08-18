17 августа на фронте: с российской стороны - 8 обстрелов из гранатометов и стрелкового оружия, с украинской - без потерь

18 августа, 2019, 07:16

В субботу, 17 августа 2019 года, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники восемь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Оккупанты обстреливали позиции защитников Украины из гранатометов различных систем и стрелкового оружия

Об этом говорится в информационной сводке о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 07:00 воскресенья, 18 августа, передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

Читайте также: Виталий Портников: Зеленскому стоит проснуться

Огонь со стороны россиян и их наемников зафиксирован вблизи следующих населенных пунктов:

Павлополь,

Водяное,

Лебединское,

Пищевик,

Южное.

"За прошедшие сутки потерь вследствие вражеских обстрелов с нашей стороны не было", - отметили в украинском Минобороны.

Читайте также: Компромиссы не работают: что придется понять "слугам народа" о Донбассе

С начала текущих суток, то есть уже 18 августа, российско-террористические войска осуществили два обстрела позиций Объединенных сил.

Подобное имело место в районе Пищевика и Водяного.