17 августа на фронте: с российской стороны - 8 обстрелов из гранатометов и стрелкового оружия, с украинской - без потерь
Об этом говорится в информационной сводке о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 07:00 воскресенья, 18 августа, передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.
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Огонь со стороны россиян и их наемников зафиксирован вблизи следующих населенных пунктов:
Павлополь,
Водяное,
Лебединское,
Пищевик,
Южное.
"За прошедшие сутки потерь вследствие вражеских обстрелов с нашей стороны не было", - отметили в украинском Минобороны.
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С начала текущих суток, то есть уже 18 августа, российско-террористические войска осуществили два обстрела позиций Объединенных сил.
Подобное имело место в районе Пищевика и Водяного.
- Напомним, в мае и июне 2019 на фронте погибло одинаковое количество защитников Родины - девять бойцов в каждый из названных месяцев.
- В июле таких случаев было уже 14 (из них - одна женщина - военный медик, речь о сержанте, санитарном инструкторе медицинского пункта батальона морской пехоты 36-й отдельной бригады морской пехоты Шевченко Ирине Викторовне).
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