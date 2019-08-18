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Espreso.tvОбщество17 августа на фронте: с российской стороны - 8 обстрелов из гранатометов и стрелкового оружия, с украинской - без потерь

17 августа на фронте: с российской стороны - 8 обстрелов из гранатометов и стрелкового оружия, с украинской - без потерь


фото: facebook.com/UAmarines
В субботу, 17 августа 2019 года, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники восемь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Оккупанты обстреливали позиции защитников Украины из гранатометов различных систем и стрелкового оружия

Об этом говорится в информационной сводке о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 07:00 воскресенья, 18 августа, передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

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Огонь со стороны россиян и их наемников зафиксирован вблизи следующих населенных пунктов:

Павлополь,

Водяное,

Лебединское,

Пищевик,

Южное.

"За прошедшие сутки потерь вследствие вражеских обстрелов с нашей стороны не было", - отметили в украинском Минобороны.

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С начала текущих суток, то есть уже 18 августа, российско-террористические войска осуществили два обстрела позиций Объединенных сил.

Подобное имело место в районе Пищевика и Водяного.

  • Напомним, в мае и июне 2019 на фронте погибло одинаковое количество защитников Родины - девять бойцов в каждый из названных месяцев.
  • В июле таких случаев было уже 14 (из них - одна женщина - военный медик, речь о сержанте, санитарном инструкторе медицинского пункта батальона морской пехоты 36-й отдельной бригады морской пехоты Шевченко Ирине Викторовне).
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