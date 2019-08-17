Заместитель председателя Нацполиции Бушуев ушел в отставку

17 августа, 2019, 17:12

Заместитель председателя Национальной полиции Украины Константин Бушуев подал в отставку

Он сообщил об этом в субботу, 17 августа 2019 года, на своей странице в Facebook, сообщает Еспресо.TV .

"Итак, 20 лет в милиции плюс 4 года в Национальной полиции Украины - это огромный период жизни, который сегодня подошел к концу. Спасибо всем, с кем имел честь служить", - отметил он.

"Полиция - это сервисная служба для общества, и никоим образом не иначе", - добавил Бушуев.

Он пожелал команде Национальной полиции оправдать ожидания общества.