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Espreso.tvОбществоВозле метро "Харьковская", в Киеве, в дорожную аварию попала маршрутка. Есть пострадавшие

Возле метро "Харьковская", в Киеве, в дорожную аварию попала маршрутка. Есть пострадавшие

На проспекте Бажана, вблизи метро "Харьковская", в Дарницком районе Киева, в субботу, 17 августа 2018 года, произошло ДТП с участием маршрутного транспорта

Как рассказал водитель автомобиля Opel Zafira, он двигался в третьей полосе, перед ним притормозила маршрутка, он также остановился и в это время услышал скрип шин и почувствовал мощный удар - это ему в зад врезался ВАЗ-2112. От толчка "Опель" улетел вперед и врезался в зад маршрутного автобуса, сообщают ВартовиЕспресо.

Сам же водитель ВАЗа и еще один водитель-свидетель имеют свою версию случившегося. Они утверждают, что это водитель "Опеля" пытался повернуть вправо из крайнего левого ряда и это, мол, и стало причиной аварии.

"Правда, почему-то удар от ВАЗа пришелся "Опелю" четко в зад, а не в бок, как если бы он на самом деле поворачивал", - отмечается в сообщении.

В настоящий механизм аварии устанавливать правоохранители.

Как бы там ни было, а в результате ДТП пострадал водитель ВАЗа - он не воспользовался ремнями безопасности и получил травмы головы, также легкие травмы получили его пассажиры.

Врачи "скорой", которые проезжали мимо, оказали помощь пострадавшим непосредственно на месте. Все они отказались от госпитализации.

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