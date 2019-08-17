Власти Гонконга собрали полмиллиона людей на митинг, где высказывались в поддержку полиции, разгоняющей демонстрации

17 августа, 2019, 20:38

На акцию в поддержку правоохранительных органов в субботу, 17 августа 2019 года, в Гонконге пришли 476 тыс. человек

Такое количество собравшихся назвали организаторы, передает Еспресо.TV со ссылкой на HKFP.

В то же время полиция насчитала 108 тыс. демонстрантов.

В начале мероприятия со сцены показали десятиминутный видеоролик со сценами нападения на сотрудников правоохранительных органов и задержаний во время протестных акций, которые проходят в Гонконге в последние месяцы.

Некоторые участники митинга пришли на акцию с красными флагами КНР.