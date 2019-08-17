Верховный Суд отказал организации Медведчука, требовавшую снять запрет отдельных областей на российскую попсу

17 августа, 2019, 19:53

Кассационный административный суд Верховного Суда отказался отменять мораторий на использование русскоязычного продукта

15 августа 2019 года судьи признали, что суды предыдущих инстанций допустили неправильное применение норм материального права, удовлетворяя иски общественной организации "Всеукраинское общественное движение "Украинский выбор Право народа" Виктора Медведчука и двух граждан - Романа Лихачева и Сергея Иванова-Малявина - о признании противоправным и недействительным решения Львовского областного совета от 18 сентября 2018 года №745 "О моратории на публичное использование русскоязычного культурного продукта на территории Львовской области". Соответствующее судебное постановление 16 августа размещено в открытом доступе, передает Еспресо.TV.

По материалам дела Львовский окружной административный суд 16 января 2019 года полностью удовлетворил иски упомянутых ГО и двух человек. Однако апелляционная инстанция отказала общественной организации, которой руководит кум Путина, поскольку та не доказала, на основании чего основываются ее требования в части нарушенных прав оспариваемым решением.

В то же время оба суда считали, что решение Львовского областного совета о моратории на публичное использование русскоязычного культурного продукта на территории области, не соответствует гарантиям, предоставленным государством Украина, а также взятым на себя обязательствам в соответствии с Декларацией прав национальностей Украины от 1 ноября 1991 года и Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств. Также оно принято вопреки закону Украины "О культуре".

В свою очередь Верховный Суд отметил, что нарушения прав, о которых в исках утверждали общественная организация и двое граждан, должны быть реальными, обоснованными и задевать лично каждого из истцов.

Тогдла как доводы ГО, что она имеет право на обращение с иском в суд в интересах других физических лиц за защитой нарушенных прав и интересов от незаконных действий органов местного самоуправления, являются безосновательными. Обращение ОО в суд обосновано нарушением прав самой организации, а не физических лиц.



Отдельно Верховный суд заявил, что доводы истцов Романа Лихачева (житель Харьковской области) и Сергея Иванова-Малявина (львовянин) о нарушении их прав, свобод или интересов являются абстрактными, не содержат никакого обоснования негативного влияния от решения Львовского областного совета.

"При отсутствии хотя бы одного случая реального нарушения прав, свобод или интересов истцов спорным решением ответчика, отсутствующими являются и основания для удовлетворения иска", - считает суд.