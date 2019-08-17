В связи с пожаром в Одессе Гройсман поручил начать масштабные проверки гостиниц и санаториев
17 августа, 2019, 12:22
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил провести немедленные проверки мест отдыха людей - прежде всего гостиниц и санаториев из-за пожара, произошедшего сегодня, 17 августа, в одном из отелей Одессы. В результате пожара погибли 8 человек
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу Кабмина.
"Поручаю немедленно начать масштабные проверки мест отдыха людей - прежде всего гостиниц и санаториев. Владельцы и руководители таких объектов должны нести полную ответственность за безопасность людей", - подчеркнул премьер.
Он также выразил соболезнования родным погибших и поблагодарил спасателей за слаженные действия и быстрое тушение пожара.
"Ужасная трагедия. Мои соболезнования родным погибших. Спасибо спасателям, которые самоотверженно боролись с огнем и все же спасли из ловушки людей", - отметил премьер-министр.
По его мнению, виноваты в гибели людей должны понести суровое наказание.
- Напомним, в Одессе в ночь на субботу, 17 августа 2019 года, произошел пожар в гостинице "Токио Стар" по ул. Водопроводная, 1, из-за чего потеряли жизни по меньшей мере восемь человек . Их анкетные данные устанавливаются.
- Еще 10-х госпитализировали с четвёртого тяжелом состоянии.
- Детей среди погибших и пострадавших нет.
- Владелец объекта - местный предприниматель и политик Вадим Черный , которому также принадлежит гостиница "Звезда" на Успенской улице. По словам президента Владимира Зеленского, он лично отвечать за то, что произошло.
- Черный не против собственной ответственности, но в том случае, если его вина будет доказана .
- Его отель является одним из самых дешевых мест для ночевки в Одессе - с ценами за проживание от 350 гривен в сутки за номер без окна.
- Окон там, действительно, во многих номерах нет.
- Ранее помещение использовалось трамвайным депо.
- Как заявили в ДСНС, месяц назад в гостиницу не пустили проверку .
- Нацполиция назвала три основные версии трагедии.
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