В связи с пожаром в Одессе Гройсман поручил начать масштабные проверки гостиниц и санаториев

17 августа, 2019, 12:22

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил провести немедленные проверки мест отдыха людей - прежде всего гостиниц и санаториев из-за пожара, произошедшего сегодня, 17 августа, в одном из отелей Одессы. В результате пожара погибли 8 человек

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

"Поручаю немедленно начать масштабные проверки мест отдыха людей - прежде всего гостиниц и санаториев. Владельцы и руководители таких объектов должны нести полную ответственность за безопасность людей", - подчеркнул премьер.

Он также выразил соболезнования родным погибших и поблагодарил спасателей за слаженные действия и быстрое тушение пожара.

"Ужасная трагедия. Мои соболезнования родным погибших. Спасибо спасателям, которые самоотверженно боролись с огнем и все же спасли из ловушки людей", - отметил премьер-министр.

По его мнению, виноваты в гибели людей должны понести суровое наказание.