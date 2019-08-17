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Espreso.tvОбществоВ связи с пожаром в Одессе Гройсман поручил начать масштабные проверки гостиниц и санаториев

В связи с пожаром в Одессе Гройсман поручил начать масштабные проверки гостиниц и санаториев

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил провести немедленные проверки мест отдыха людей - прежде всего гостиниц и санаториев из-за пожара, произошедшего сегодня, 17 августа, в одном из отелей Одессы. В результате пожара погибли 8 человек

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

"Поручаю немедленно начать масштабные проверки мест отдыха людей - прежде всего гостиниц и санаториев. Владельцы и руководители таких объектов должны нести полную ответственность за безопасность людей", - подчеркнул премьер.

Он также выразил соболезнования родным погибших и поблагодарил спасателей за слаженные действия и быстрое тушение пожара.

"Ужасная трагедия. Мои соболезнования родным погибших. Спасибо спасателям, которые самоотверженно боролись с огнем и все же спасли из ловушки людей", - отметил премьер-министр.

По его мнению, виноваты в гибели людей должны понести суровое наказание.

  • Напомним, в Одессе в ночь на субботу, 17 августа 2019 года, произошел пожар в гостинице "Токио Стар" по ул. Водопроводная, 1, из-за чего потеряли жизни по меньшей мере восемь человек . Их анкетные данные устанавливаются.
  • Еще 10-х госпитализировали с четвёртого тяжелом состоянии.
  • Детей среди погибших и пострадавших нет.
  • Владелец объекта - местный предприниматель и политик Вадим Черный , которому также принадлежит гостиница "Звезда" на Успенской улице. По словам президента Владимира Зеленского, он лично отвечать за то, что произошло.
  • Черный не против собственной ответственности, но в том случае, если его вина будет доказана .
  • Его отель является одним из самых дешевых мест для ночевки в Одессе - с ценами за проживание от 350 гривен в сутки за номер без окна.
  • Окон там, действительно, во многих номерах нет.
  • Ранее помещение использовалось трамвайным депо.
  • Как заявили в ДСНС, месяц назад в гостиницу не пустили проверку .
  • Нацполиция назвала три основные версии трагедии.
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