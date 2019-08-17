В Соединенных Штатах новая мода - пить отбеливатель. Сомнительные секты называют это "лекарством" от рака и аутизма

17 августа, 2019, 14:17

Под видом лекарств от ВИЧ и рака в интернете распространяют химикаты, которые во время реакции соединения образуют отбеливатель, предупреждает Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA)

Ведомство, которое входит в состав Министерства здравоохранения и социальных служб, обнародовало официальное соответствующее предупреждение, передает Еспресо.TV со ссылкой на ВВС .

Заявление стало реакцией на раствор, распространяют в интернете под брендом "Чудодейственный минеральный раствор" и "Чудодейственная минеральная добавка", или под аббревиатурой MMS (Master Mineral Solution).

Раствор состоит из 28% соли хлорит натрия и дистиллированной воды. Покупателям предлагают перед употреблением смешать эту жидкость с лимонной кислотой (например с соком лимона или лайма); нередко кислота продается в комплекте как "активатор". В результате взаимодействия с кислотой соль превращается в диоксид хлора - мощное отбеливающее средство.

В интернете этот раствор рекламируется как лекарство от многих болезней: от простуды до ВИЧ и рака. Также утверждается, что он помогает при "лечения" аутизма. Средняя цена - около 30 долларов.

При попадании в организм отбеливатель вызывает тошноту, диарею и сильное обезвоживание, а при регулярном употреблении может привести к отказу печени, предупреждают американские чиновники.

В то же время сообщение о том, что люди пьют отбеливатель, чтобы излечиться от болезней, продолжают появляться в СМИ. В январе этого года канал NBC News писал о группах родителей в Facebook, практикующих «лечения» своих детей этим раствором. Такие группы могут насчитывать от нескольких сотен до нескольких тысяч человек.

Многих из этих родителей объединяет то, что их дети страдают аутизмом. И они думают, что эти средства могут его "вылечить". Автор статьи пишет, что детям дают пить диоксид хлора, вводят с помощью клизмы или растворяют в ванной. Эта практика также встречается в Великобритании и других странах (в предупреждении FDA не упоминается о других способах употребления отбеливателя, кроме как через рот).

При этом подобный метод лечения пропагандируют некоторые ложные культы.

Оказалось, что лидер секты целителей, "преподобный" Леон Эдвардс связан с "Церковью здоровья и исцеления Второго выхода", зарегистрированной в США.

Эта довольно большая секта работает в нескольких странах Северной и Южной Америки, Европы и Азии. "Церковь" выпускает видео, брошюры и даже книги о пользе "чудодейственных минеральных растворов".

Основатель секты - бывший сайентолог Джим Хамбл. Он утверждает, что открыл чудодейственные свойства хлорита натрия в 1996 году, когда работал в Африке. Там он якобы узнал, что им можно вылечить малярию, но "Красный крест", с которым он работал, предпочел сохранить в тайне информацию о таком дешевом и эффективном способе.

По версии секты, раствор помогает не только при малярии и аутизме, но и лечит от ВИЧ, прыщей, рака и других болезней.

Призывы пить эту жидкость секта объединяет с квазирелигиозной риторикой в стиле "нью-эйдж". Одна из ее заповедей - творить добро. Еще одна - рассказывать людям о чудодейственном эффекте растворов. Вступить в секту в США стоит 35 долларов. Аккаунты "церкви" заблокированы в Facebook и YouTube.