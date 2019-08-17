В сети показали, как выглядит буковинский Сторожинец после града на 100 млн грн ущерба

17 августа, 2019, 18:02

На YouTube появилось видео города Сторожинец с высоты птичьего полета, демонстрирующее ущерб, причиненный градом, который прошел там 13 августа 2019 года

Последствия стихии снял с квадрокоптера местный житель Тарас Столяр рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на Молодой буковинец .

На кадрах заметно большое количество синих крыш - это те дома, жители которых успели накрыть разбитые крыши пленкой. Ведь в зоне, где падали градины размером с куриное яйцо, ни одна шиферная или андулиновая крыша не уцелела.

На сегодня, 17 августа, более 2 тыс. владельцев частных домов подали заявления о нанесенном стихией ущербе: разбитые крыши, окна, фасады, автомобили.

Убытки городу оценили минимум в 100 млн грн.