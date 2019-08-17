В Киеве поймали семерых "черных" регистраторов, которые нанесли ущерб в 1,5 млрд грн, - Луценко

17 августа, 2019, 14:30

Служба безопасности Украины в субботу, 17 августа 2019 года, задержала семь человек по делу "черных" регистраторов. Среди них - двое адвокатов и бывший начальник органов юстиции в Киеве

Об этом на странице в Facebook сообщил генпрокурор Юрий Луценко, передает Еспресо.TV

"Сегодня после длительного документирования прокуратура Киева и СБУ проводят совместную спецоперацию по задержанию преступной группы, члены которой организовали схему завладения недвижимым имуществом, находившемся в государственной, коммунальной и частной собственности, чем нанесен ущерб в 1,5 млрд грн", - написал Луценко.

Он сообщил, что изъятые документы дают основания подозревать в причастности к схеме и некоторых судей.