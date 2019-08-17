//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Киеве поймали семерых "черных" регистраторов, которые нанесли ущерб в 1,5 млрд грн, - Луценко

В Киеве поймали семерых "черных" регистраторов, которые нанесли ущерб в 1,5 млрд грн, - Луценко

Служба безопасности Украины в субботу, 17 августа 2019 года, задержала семь человек по делу "черных" регистраторов. Среди них - двое адвокатов и бывший начальник органов юстиции в Киеве

Об этом на странице в Facebook сообщил генпрокурор Юрий Луценко, передает Еспресо.TV

"Сегодня после длительного документирования прокуратура Киева и СБУ проводят совместную спецоперацию по задержанию преступной группы, члены которой организовали схему завладения недвижимым имуществом, находившемся в государственной, коммунальной и частной собственности, чем нанесен ущерб в 1,5 млрд грн", - написал Луценко.

Он сообщил, что изъятые документы дают основания подозревать в причастности к схеме и некоторых судей.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

17 августа, 2019 суббота

16 августа, 2019 пятница

больше новостей

17 августа, 2019 суббота

16 августа, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать