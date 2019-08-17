В Киеве на Соломенке мужчина зарезал молодую жену. Из ревности
17 августа, 2019, 22:57
В Соломенском районе города Киева вечером в субботу, 17 августа 2019 года, произошло ужасное убийство. Мужчина, предварительно из-за ревности, перерезал горло своей жене. После чего пытался перерезать горло себе
Врачи "скорой" прибывшие на место происшествия, госпитализировали мужчину в крайне тяжелом состоянии, передают ВартовиЕспресо.
Женщину, которой было около 35 лет, спасти не удалось - она получила травмы, несовместимые с жизнью.
Работает следственная группа, обстоятельства выясняются.
Читайте также
-
26 июля, 2019 Пять неожиданностей после выборов Рады 9.0
-
-
-
-