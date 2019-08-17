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Espreso.tvОбществоВ Киеве на Соломенке мужчина зарезал молодую жену. Из ревности

В Киеве на Соломенке мужчина зарезал молодую жену. Из ревности

В Соломенском районе города Киева вечером в субботу, 17 августа 2019 года, произошло ужасное убийство. Мужчина, предварительно из-за ревности, перерезал горло своей жене. После чего пытался перерезать горло себе

Врачи "скорой" прибывшие на место происшествия, госпитализировали мужчину в крайне тяжелом состоянии, передают ВартовиЕспресо.

Женщину, которой было около 35 лет, спасти не удалось - она получила травмы, несовместимые с жизнью.

Работает следственная группа, обстоятельства выясняются.

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