У Зеленского объяснили, для чего на День Независимости собирают в столице бюджетников

17 августа, 2019, 19:27

Офис президента Владимира Зеленского в субботу, 17 августа 2019 года, дал разъяснения об участии работников бюджетной сферы в официальных мероприятиях по случаю Дня Независимости Украины

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на ответ пресс-службы главы государства.

"Участие работников бюджетной сферы в мероприятиях по случаю 28-й годовщины Независимости Украины является добровольным. Информация о том, что Офис президента якобы принудительно собирает учителей, врачей и представителей общественности на генеральную репетицию празднования, не соответствует действительности", - отмечали в ОП.

То есть, распоряжение Офиса Президента по формированию делегаций в регионах "имеет целью оказать помощь тем, кто хочет присоединиться к торжествам".

"Подчеркиваем, что речь идет не о зрителях, а именно об участниках мероприятий, которые будут представлять все регионы страны. Значительная часть приглашенных будет отмечена наградами. В то же время местные органы власти должны собрать информацию о составе делегаций для того, чтобы участники не чувствовали проблем с тем, как добраться до Киева", - отметили в президентской канцелярии.



Также там напомнили, что будет начата "новая традиция празднования Дня Независимости": в праздничных мероприятиях примут участие не только защитники Украины, но и "представители других профессий, которые являются гордостью нашей нации и создают ее будущее".