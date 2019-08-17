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Espreso.tvОбществоУ Зеленского объяснили, для чего на День Независимости собирают в столице бюджетников

У Зеленского объяснили, для чего на День Независимости собирают в столице бюджетников


фото: de.wikipedia.org
Офис президента Владимира Зеленского в субботу, 17 августа 2019 года, дал разъяснения об участии работников бюджетной сферы в официальных мероприятиях по случаю Дня Независимости Украины

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на ответ пресс-службы главы государства.

"Участие работников бюджетной сферы в мероприятиях по случаю 28-й годовщины Независимости Украины является добровольным. Информация о том, что Офис президента якобы принудительно собирает учителей, врачей и представителей общественности на генеральную репетицию празднования, не соответствует действительности", - отмечали в ОП.

То есть, распоряжение Офиса Президента по формированию делегаций в регионах "имеет целью оказать помощь тем, кто хочет присоединиться к торжествам".

"Подчеркиваем, что речь идет не о зрителях, а именно об участниках мероприятий, которые будут представлять все регионы страны. Значительная часть приглашенных будет отмечена наградами. В то же время местные органы власти должны собрать информацию о составе делегаций для того, чтобы участники не чувствовали проблем с тем, как добраться до Киева", - отметили в президентской канцелярии.

Также там напомнили, что будет начата "новая традиция празднования Дня Независимости": в праздничных мероприятиях примут участие не только защитники Украины, но и "представители других профессий, которые являются гордостью нашей нации и создают ее будущее".

  • Напомним, Зеленский отменил проведение традиционного ежегодного парада на 24 августа. Вместо него на этот раз состоится "Шествие достоинства" Его постановщиком назначен режиссер музыкальных клипов Алан Бадоев.
  • Ранее военный парад отменялся только во время правления Виктора Януковича.
  • Перед этим стало известно, что Офис президента Украины якобы разослал в областные государственные администрации письмо с рекомендацией прислать в Киев 24 августа представителей на празднование Дня Независимости. Копия такого документа поступила в распоряжение Еспресо.TV.
  • В одном из пунктов распоряжения за подписью первого заместителя руководителя ОП Трофимова сказано: "обеспечить в установленном порядке финансирование расходов на организацию и участие представителей областей и города Киева в мероприятии".
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